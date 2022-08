Vilafant podria solucionar aviat un problema que fa temps que arrossega: la manca d’un bus urbà que connecti el nucli antic amb Les Foques.

El projecte de la nova línia prevista, que seria l’L5, ja s’ha redactat, així com el seu pressupost. «Ara només falta el vistiplau de la Direcció Territorial de Transport de la Generalitat, per així poder incloure aquesta partida als pressupostos», explica l’alcaldessa Consol Cantenys, qui confia que no s’allargui gaire el procés.

Un dels objectius de la incorporació d’aquest nou transport urbà és facilitar els desplaçaments als veïns d’ambdós sectors del municipi, especialment als joves. «Fins ara, els alumnes han d’anar als centres educatius o bé a peu, o en cotxe. Això provoca un increment de mobilitat i un col·lapse en hores punta. Volem intentar evitar-ho», diu Cantenys.

A més, aquesta nova línia també connectaria amb diferents parades de busos que van a Figueres,reforçant així la connexió amb la capital de l’Alt Empordà.