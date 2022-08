Un dispositiu caní del cos de la Guàrdia Urbana de Figueres va permetre el passat dijous 18 d’agost denunciar a una persona per consum de substàncies estupefaents i a una altra per consum de begudes alcohòliques a la via pública.

Aquest operatiu es va realitzar al carrer Doctor Ferran i al barri de la Marca l’Ham de la capital de l’Alt Empordà. Servei d’unitat canina Des de fa uns mesos l’Ajuntament de Figueres disposa d’unitat canina que patrulla amb la Guàrdia Urbana. El Govern figuerenc va adjudicar el servei perquè estigui present a tota la ciutat. «La unitat farà servei al centre i a barris, estem posant tots els esforços en dotar a la Guàrdia Urbana de tots els recursos possibles perquè puguin desenvolupar la seva feina i fer de Figueres una ciutat segura» explicava el vicealcalde i regidor de seguretat Pere Caselles. Fins l’abril, aquest servei es feia de manera puntual a través d’una empresa externa. La voluntat de l’Ajuntament, però, era que la Guàrdia Urbana pogués disposar d’aquest servei de manera permanent. En el seu moment, Casellas va dir que «era molt necessari estabilitzar aquest servei què és molt útil per detectar el tràfic i consum de droga a l’espai públic. Continuem incrementant les eines per tal que la Guàrdia Urbana pugui fer millor la seva feina. Abans d’establir el servei d’unitat canina es va fer una prova pilot. Quan va finalitzar, es va convocar un concurs públic i es va seguir el procediment habitual d’externalització de serveis municipals. Tot i això, Caselles es mostrava satisfet pel treball realitzat per Lladruc, l’empresa que estava contractada. Per establir-ho van reforçar i preparar la plantilla i van preparar les instal·lacions necessàries. A més Casellas va afirmar que prioritzarien els cadells de Figueres «la intenció no és comparar-los».