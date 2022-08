L’Ajuntament de Figueres ha incorporat al cos de la Guàrdia Urbana cinc nous agents. Actualment el cos policial municipal està format per 74 persones. L’any 2019 la plantilla estava formada per 63 persones i en aquests tres anys s’ha anat augmentant el nombre d’agents fins arribar als 74 actuals. En els propers dies es resoldran les places que s’han convocat per comissió de serveis (agents que estan actualment en algun altre cos de policia) amb una expectativa d’incorporació d’entre dos i quatre agents mes.

El mes de setembre es convocaran 4 places més d’agent de la guàrdia urbana que al gener aniran a formar-se a l’Escola de Policia de Mollet del Vallès. La intenció del govern és arribar fins als 85 agents a finals de l’any vinent.