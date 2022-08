L’Ajuntament de Roses fa una crida al civisme després que durant el mes de juliol s’hagi recollit 142 tones d’abocaments il·legals. Les dades mostren la greu problemàtica amb un centenar d’abocaments fora dels contenidors al dia i la de restes vegetals superen la vintena al dia. L’abocament de runes a la via pública es van incrementant a una mitjana de deu al dia. L’Ajuntament iniciarà una campanya informativa i de conscienciació per eradicar aquesta pràctica que comporta riscos pel personal de neteja, insalubritat i podria suposar un encariment del servei.

El regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, Juan Manuel Fernández, ha informat que «els abocaments incontrolats de residus són majoritàriament de mobles i electrodomèstics vells, restes vegetals provinents de podes de jardins i runes, materials tots ells que compten amb serveis gratuïts de recollida que l’ajuntament posa a l’abast de la ciutadania». En aquest sentit explica que «només cal trucar a la deixalleria i concretar la data, per la qual cosa costa molt entendre com comptant amb un procediment tant senzill, i totalment gratuït, es produeixen tants comportaments incívics».

Davant l’increment i greu situació actual, s’han portat a terme actuacions per a l’eradicació dels principals «punts negres» detectats. S’ha actuat als espais on presenten abocaments de manera reiterada, netejant i adequant-los urbanísticament per dificultar aquestes pràctiques incíviques. També s’han repartit més de 3.000 saques a la població a través del nou servei de recollida concertada de poda domèstica, evitant així el seu abocament en llocs indeguts i s’han realitzat campanyes informatives a particulars i professionals sobre la correcta gestió del residu verd urbà i la recollida de voluminosos (mobles, electrodomèstics, o runes), que disposa també d’un servei específic.

El tècnic del departament d’Infraestructures i Serveis de l’Ajuntament, Carles Carbó, explica que durant el juliol s’ha activat un servei específic addicional a les urbanitzacions per recollir el gran volum d’abocaments que han ascendit a 142 tones. La majoria, 18 tones, a Santa Margarida i Canyelles, seguit de Mas Buscà, 15 tones, o 13,5 a Mas Fumats. Ha suposat 98 hores extres dels equips de neteja en un mes.

L’alcalde, Joan Plana, ha mostrat la preocupació de l’equip de govern i remarca que «aquesta és una batalla, però que hem de guanyar entre tots». Per això demana la implicació de la ciutadania i el civisme. Entre gener i juny s’han rebut 265 avisos d‘abocaments incontrolats.

Adverteixen de les greus conseqüències per la insalubritat, el sobrecost econòmic i el perill per als treballadors de la neteja.