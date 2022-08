L’associació Stop Macro Parc Eòlic Marí engegarà en els propers mesos una campanya de recollida de fons per sufragar la «batalla» judicial contra el Pla d’Ordenació de l’Espai Marí (POEM) i els diferents projectes d’eòlica marina que planen sobre el golf de Roses.

Els opostiros els consta que en els propers mesos –probablement, passat l’estiu- el Ministeri per la Transició Ecològica farà públic el POEM amb la resposta a les al·legacions presentades, el pas previ a abordar l’aprovació inicial del pla.Quan això passi, l’associació té previst presentar-hi al·legacions i portar-ho al contenciós. «Veiem les administracions molt alineades però nosaltres arribarem fins al final», afirma Ponjoan.

Per fer front a un procés que, auguren, serà molt costós, compten amb aportacions d’entitats i empreses que formen part de l’associació però ja estan dissenyant una campanya per aconseguir més finançament. A partir del setembre, engegaran un cicle de xerrades i actes per diferents punts de la comarca on també s’hi podran comprar samarretes i altres objectes. D’altra banda, Ponjoan alerta que l’any que ve hi haurà eleccions i que seran «molt incòmodes» demanant als alcaldes i representants públics que es posicionin.L’entitat alerta que caldria una anàlisi «conjunta» i una avaluació ambiental «estratègica» per detectar les incompatibilitats i sinèrgies entre ells.

En aquests moments, hi ha fins a quatre parcs flotants projectats a la zona del Golf de Roses, un d’ells de fins a 1.200 MW. El primer –i el que té la tramitació més avançada- és el parc Tramuntana, que planteja una potència de 500 MW i uns 35 aerogeneradors.