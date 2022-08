Un home de 71 anys de nacionalitat francesa va morir ahir a la tarda ofegat a la Cala Pelosa de Roses, una zona que no disposa de servei de vigilància. Segons va informar Protecció Civil a través d’un comunicat, el telèfon d’emergències 112 va rebre a les 15.59 hores l’avís d’una embarcació alertant que havia rescatat una persona inconscient de l’aigua i que l’havia traslladada fins a la platja, on uns banyistes l’estaven intentant reanimar. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar al lloc dels fets una unitat terrestre i un helicòpter medicalitzat, que va prendre el relleu amb les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però finalment no van aconseguir salvar-li la vida. La Guàrdia Civil, que també es va desplaçar fins al lloc dels fets, es farà càrrec de les diligències del cas.

Un estiu negre Amb aquesta ja són 21 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes en el que portem d’estiu. De fet, aquesta ja es preveia una temporada negre al litoral gironí, ja que la Costa Brava acumulava, fins el 22 de juliol, el 70% dels ofegaments mortals de les platges de Catalunya. En aquell moment, amb set morts registrades a la Costa Brava, el nombre de víctimes mortals a la costa gironina ja suposava el 80% de les que es van haver de lamentar l’any passat, quan va haver-hi nou morts en tota la temporada d’estiu.