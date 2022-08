La Policia Local de Castelló d'Empúries ha detingut un home per conduir un ciclomotor sense haver obtingut mai cap permís de conduir i fer-ho a més, de forma perillosa: no portant casc. D'altra banda, també va denunciar l'acompanyant perquè tampoc duia casc.

Els fets es remunten a divendres passat dia 19, quan una patrulla de la Policia Local mentre feia patrullatge preventiu ordinari, va observar un ciclomotor circulant amb dues persones sense casc.

Reincident

Els agents van aturar el vehicle i van identificar al conductor i acompanyant. Els agents van trobar-se amb la sorpresa que en comprovar les dades, el conductor del ciclomotor no disposava ni havia disposat mai de cap mena de permís de conduir i que a més, era reincident en aquesta conducta, ja que l’hi constaven antecedents pel mateix delicte a França.

El conductor del ciclomotor finalment va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, i l’acompanyant va ser denunciat per anar com a passatger en un ciclomotor sense el casc de protecció.

Conductors caçats a més velocitat

D'altra banda, en matèria de trànsit, el radar mòbil de la Policia Local que el dia 29 de juliol va començar a funcionar ha caçat i denunciat més d’una vintena de conductors per excedir els límits de velocitat permesos. Aquest és el resultat dels diversos dispositius i controls de velocitat que ha realitat la Policia Local en diversos punts del municipi

Des de la Policia Local recorden que els límits de velocitat genèrics a vies urbanes que estableix el Reglament General de Circulació són els següents:

20 km/h a vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera. És a dir, que no tinguin vorera, o que aquesta estigui a la mateixa alçada que l’asfalt.

30 km/h a totes les vies d’un sol carril per sentit de circulació (i que tinguin vorera).

50 km/h a vies que tinguin dos o més carrils per sentit de circulació.

Però també afegeixen que els ajuntaments poden augmentar la velocitat de les vies d’un únic carril per sentit fins a una velocitat màxima de 50 km/h, o rebaixar les velocitats genèriques a les vies de la seva competència si ho creuen convenient.