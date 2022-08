El 70% de les vendes en franquícies de Figueres són de compradors estrangers, segons un estudi impulsat per l'Ajuntament de Figueres. El consistori ha preguntat a les marques sobre la procedència dels compradors durant els mesos de juny, juliol i agost per saber el potencial econòmic de la ciutat en relació amb el turisme. Amb aquestes bones dades es confirma que la capital altempordanesa en consolida com un punt d'atracció comercial entre els turistes. Per altra banda, l'enquesta també ha preguntat per les vendes a la resta de comerços, en què les vendes a visitants estrangers suposen entre el 25 i el 50% del total. Ara, el govern local vol reforçar aquesta capitalitat comercial.

Una de les estratègies turístiques que s'havia marcat el govern local de Figueres entre el 2019 i el 2023 era aconseguir que els visitants que van a la ciutat atrets per l'oferta cultural, acabin comprant als establiments del centre. L'estudi realitzat en les franquícies i petits comerços confirmen que es compleix aquesta acció, així com també aconseguir que Figueres sigui un referent comercial per als turistes que s'allotgen a la Costa Brava Nord o a la Costa Vermella de la Catalunya Nord. A més, des del consistori recorden que malgrat tenir un node turístic internacional com ara el Teatre Museu Dalí, la ciutat compta amb una oferta comercial de ciutat mitjana. En aquest sentit, remarquen que no hi ha una massificació de botigues de records ni establiments de temporada que una vegada arriba la tardor baixen la persiana fins l'estiu següent.