L’aparcament de Santa Margarida queda aturat per falta d’acord amb el propietari

La creació d’un aparcament a Santa Margarida, a Roses, ha quedat aturada després que no hi hagi hagut acord amb el propietari dels terrenys. El lloguer es va posar a concurs i es va adjudicar l’1 d’agost, però el propietari va demanar una pròrroga perquè no estava convençut de les condicions. L’Ajuntament li ho va denegar i ha declarat deserta l’adjudicació. L’aparcament és una de les millores prevista en el Pla de Reordenació del Trànsit, que implica també la creació d’un carril bici i la reducció de la velocitat a 30 quilòmetres per hora dins la trama urbana.

L’Ajuntament de Roses treballa des de fa mesos en la creació d’un aparcament dissuassiassori per a uns 400 vehicles que resolgui la falta d’estacionament. L’entrada de vehicles a la urbanitzaicó buscant espai per a estacionar genera problemes de circulació.

En sessió de data 9 de juny de 2022, es va acordar aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació directa de l’arrendament dels dos terrenys per licitació. Es tracta de dues finques d’uns 5.000 metres quadrats cadascuna i que es llogaven per 924,23€/mensuals. Les finques es llogaven per vint anys. El representant legal va demanar una ampliació del termini, però es va denegar i el concurs ha quedat desert.

La regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll, ha confirmat que no s’han pogut tancar les negociacions amb el propietari, que no estava convençut. El projecte que ha de tirar endavant l’Ajuntament té un cost d’uns 170.000 euros i, per amortitzar les obres que s’havien de portar a terme, el consistori havia de fer un contracte de llarga durada. Aquest va ser un dels punts que va impedir l’acord, i ara es continuarà negociant. Tot i això, l’Ajuntament tirarà endavant la resta del Pla de Millora del Trànsit que està aprovat per ordenar la circulació i donar prioritat també a vianants i ciclistes.

Carril bici a la urbanització

Un dels projectes principals és la creació d’un carril bici que començarà a la comarcal C-260, on arriba des de Besalú i que continua fins a Roses. El tram de l’Alt Empordà vindrà des dels Aiguamolls de l’Empordà per la plana, i entrarà a la urbanització de Santa Margarida per l’avinguda de la Platja fins a la plaça de l’Estel. A partir d’aquí, seguirà per l’avinguda de Santa Margarida fins a l’avinguda del Nord. El projecte parteix de la premissa dels quatre elements terra, foc, aire i aigua. Per tant, arriba al litoral rosinc.

El projecte s’ha de licitar i es dividirà en dues fases, perquè una part afecta l’aparcament que de moment no s’adequa.

Un altre canvi important del plaés la limitació de la velocitat a trenta quilòmetres per hora a les avingudes principals de la urbanització, pacificant així el trànsit.