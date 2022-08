El PSC de Portbou ha remarcat la importància de l’increment de Mossos d’Esquadra amb presència les 24 hores al municipi, que era una petició «històrica». El Parlament va aprovar per unanimitat al març una proposta de resolució presentada pel grup del PSC-Units per Avançar i finalment ara s’ha fet efectiva.

El portaveu socialista, Gael Rodríguez, afirma que la sensació d’inseguretat s’havia incrementat en els darrers dos anys i que la policia no pot accedir d emanera ràpida si no hi són. Són frontera amb França, de fàcil accés en tren, amb molts transeünts, i sense policia local, recorda. Per això, els socialistes estan satisfets que s’hagi executat aquest estiu la resolució i treballaran per detectar problemes i fer noves propostes.