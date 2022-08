La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat el bar de l'estació d'autobusos per diverses infraccions greus. Els responsables han acabat amb una sanció de 2.600 euros.

El cos policial va fer una primera inspecció administrativa el 26 d'abril. En aquesta va aixecar acta al local per diversos aspectes. Com ara que en el local, segons informa l'ajuntament en un comunicat, s'hi exerceix una activitat diferent de l'autoritzada, concretament de bar-restaurant. També van comprovar que no disposava de fulls oficials de reclamació, ni de projecte tècnic, ni pla de riscos laborals. El local tampoc comptava amb cap rètol d'informació a l'entrada del local, ni de senyals indicatius de sortida d'emergència, tampoc d'enllumenat de senyalització.

Els agents de la Guàrdia Urbana també van fer constar en acta que el local no disposava dels senyals indicatius de la direcció d'evacuació ni d'un extintor al terra de la cuina, ni de la senyalització corresponent.

El 25 de maig, la Guàrdia Urbana va realitzar una segona inspecció per comprovar si s'havien esmenat les deficiències detectades i va comprovar que no se n'havia solucionat cap.

Arran dels incompliments, s'ha imposat una sanció al local per un import de 2.600 euros. Segons el consistori, la societat està en tràmit d'admetre la seva responsabilitat i de fer el pagament corresponent.

Intervenció de la Generalitat

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, recorda en el comunicat que "l'estació d'autobusos és un dels pols de generació d'inseguretat al barri de l'estació i reitera la petició que millorin la seguretat en l'equipament. Tampoc és tolerable que hi hagi tantes infraccions en les concessions que estan sota les seves competències. Reclama que el departament de Territori posi ordre en aquest equipament".