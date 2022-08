La Policia Nacional ha localitzat a la Jonquera a un menor d'edat quan pretenia tornar al seu país d'origen, Ucraïna, després de fugar-se de la seva casa a València i avisar a la seva mare mitjançant un missatge de text al mòbil.

Els fets van passar diumenge passat, quan una dona d'origen ucraïnès es va presentar en dependències policials per denunciar la desaparició del seu fill de 16 anys, el qual desitjava tornar a Ucraïna, segons fonts policials.

La dona tenia coneixement que s'havia pujat en un autobús amb destinació a Ucraïna, ja que havia estat avisada prèviament de les intencions que tenia per part del seu propi fill.

Els policies van iniciar immediatament gestions per localitzar el bus en el qual viatjava el jove i van esbrinar que havien sortit dos amb aquest destí i en un lapse de temps d'una hora.

Seguint amb les investigacions necessàries, els agents van localitzar el bus correcte en el qual viatjava el menor, comprovant que no havia sortit encara del territori nacional, per la qual cosa van iniciar un dispositiu per evitar la sortida del país, comunicant a la comissaria pertinent els fets.

Finalment, la Policia Nacional va localitzar al menor a la Jonquera en una parada tècnica que va realitzar l'autobús i van iniciar els tràmits per a la protecció d'aquest.