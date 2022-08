Roses adquireix la casa Rahola Berga per ubicar-hi l’Arxiu Municipal

Un gran rètol penjat en un balcó informa de l’adquisició, per part de l’Ajuntament de Roses, de la casa Rahola Berga per ubicar-hi la seu de l’Arxiu Municipal de Roses. L’edifici data del 1900 i firmen la seva construcció els mestres d’obres Àngel Marés Fonseya i Joan Marés Marés.

La situació de l’edifici, molt propera a la seu de l’Ajuntament de Roses, facilitarà el treball quotidià de l’Arxiu Municipal de Roses i dels seus usuaris, ja siguin treballadors de la corporació com ciutadans. Les dimensions de la finca permetrien ubicar-hi totes les dependències de l’AMR, amb una previsió de creixement documental quantificat entre els 50 i 75 anys i s’aconseguiria més espai i capacitat.

La casa Rahola Berga va ser edificada, com molts altres habitatges burgesos de l’època, per la nissaga rosinca de mestres d’obres formada per Àngel Marés Fonseya i el seu fill, Joan Marés Marés. És un edifici emblemàtic situat molt a prop de la plaça Catalunya, davant la badia de Roses. L’immoble va albergar un habitatge d’estil eclèctic, amb evidents trets historicistes, segons s’exposa en la descripció que es pot llegir a la façana. La casa la va fer construir Josep Rahola Berga, un destacat membre de la burgesia comercial local. A més de capità de vaixell i de la seva important activitat com a comerciant, va ser una figura fonamental de la política rosinca de les primeres dues dècades del segle XX, en les quals va ser alcalde entre 1907 i 1912. L’edifici destaca per la seva façana, les obertures de la qual estan decorades amb motius florals emmarcats per petites circumferències concèntriques. Les del primer pis estan coronades amb unes palmetes. A la part superior, hi ha una cornisa decorada amb permòdols i, als seus extrems, uns lleons.

A més, està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local en el catàleg de béns de la Generalitat.