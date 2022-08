Conduir un cotxe sense ser major d’edat no està permès però això no va impedir un noi de 16 anys de fer-ho per Figueres. Aquest va acabar denunciat perquè a més, anava begut al volant. En la prova d’alcoholèmia va donar 0,79 mg/litre d’aire expirat i per tant, multiplicava per tres la taxa màxima permesa, que és en 0,25 mg/l.

Els fets es remunten a aquest dilluns cap a tres quarts de cinc de la matinada, quan un patrulla dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres tenia muntat un punt vigilància i control estàtic a la zona d’oci nocturn de Figueres. Els agents van veure que a la zona de la plaça del Sol, dues persones enfilaven a dins d’un cotxe i que el conductor, quan tirava enrere feia una maniobra estranya i finalment, impactava contra un altre vehicle que estava aparcat. Arran dels fets van desplaçar-se fins al lloc on s’havia produït l’l’incident, van identificar el jove i posteriorment, van alertar la Guàrdia Urbana de Figueres. Aquest cos policial es va fer càrrec d’instruir el cas pel tipus de fet delictiu, ja que en té les competències perquè era de l’àmbit del trànsit. El conductor, de 16 anys, presentava símptomes evidents d’anar sota l’efecte de les begudes alcohòliques i per aquest motiu, els agents van practicar la prova d’alcoholèmia. Aquest va donar un resultat positiu i va marcar 0,79 mg/litre d’aire expirat, quan el màxim permès és de 0,25 mg/litre. Davant dels fets, va quedar denunciat per conduir sense haver obtingut mai el permís i conduir sota els efectes del alcohol.