La Policia Local de Castelló d'Empúries ha detingut un home per un delicte lleu de danys per haver trencat el parany de la policia amb el qual li havien immobilitzat l'autocaravana.

Els fets són del dia 19 d'agost i la detenció del dia 25. El cas comença després que agents de la Policia Local denunciessin i immobilitzessin una autocaravana per estacionar en lloc prohibit tal com estava indicat per senyal en un carrer de Castelló.

La sorpresa va arribar quan aquell mateix dia, la policia es va adonar que l'autocar anava havia desaparegut d'aquell lloc on se l'havia immobilitzat però la sorpresa va anar més enllà, van trobar-se amb el parany malmès, l'havien tallat amb una radial.

Arran dels fets, la policia va iniciar una recerca del vehicle i també va avisar als cossos policials de les localitats veïnes per si el trobaven.

Finalment, el dijous dia, el vehicle en qüestió va ser localitzat a Roses per la Policia Local d’aquesta localitat, i el propietari del vehicle i autor del trencament del parany, va acabar detingut per un delicte lleu de danys. Des de la Policia Local es destaca la col·laboració entre cossos policials en la resolució de fets.