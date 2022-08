navegació i activitats. Durant tot el dia d’ahir es va celebrar la XXXV Trobada de Vela Llatina a Cadaqués, un esdeveniment clau a la comarca de l’Alt Empordà. De 9h a 12:30h, es va dur a terme una concentració de barques a la Platja Gran per, seguidament, emprendre una sortida i navegació de les embarcacions per eslores. Després, amb el retorn de les veles a les 15:30h, es va fer un dinar a les mateixes embarcacions, presseguit d’uns agraïments i repartiments de recordatoris per als participiants, a les 19h. Finalment es va fer una actuació del grup de música de Cadaqués. Aquesta activitat, a més, va ser organitzada per l’Associació d’Amics de la Vela Llatina, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cadaqués.