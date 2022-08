Els hotels de Figueres han registrat una ocupació que ha fregat el 90% durant el mes d'agost i del 75%, al juliol. Durant l'estiu, la majoria dels que han pernoctat a la ciutat han sigut turistes estrangers (65%), especialment francesos, alemanys, belgues i holandesos. El 35% restant ha estat públic nacional, majoritàriament de la resta de Catalunya, de Madrid i de València. El regidor de Turisme, Alfons Martínez, valora positivament les xifres i assegura que "reafirmen l'aposta" que fan per convertir la ciutat en "punt de trobada i estada dels visitants que visiten la Costa Brava Nord".

Per la seva banda, l'alcaldessa, Agnès Lladó, afirma que després de dos anys marcats per la pandèmia, "el sector necessita tenir una bona ocupació". "Continuem treballant per allargar la temporada els propers mesos", afegeix Lladó.

El sector hoteler de Figueres copta amb unes 1.500 places i una important oferta d'apartaments turístics.