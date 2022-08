L’associació Albera Sense Fronteres ha reclamat per escrit al prefecte dels Pirineus Orientals que reobri els passos fronterers tancats des del gener del 2021. L’entitat vol forçaruna resposta per escrit en un termini de quatre mesos i obrir la porta, si s’escau, a la via judicial. L’entitat confia que el prefecte s’avingui a reobrir-los i no calgui arribar fins als tribunals.