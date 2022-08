L'Ajuntament de Figueres, en coordinació amb el festival i els diferents cossos policials, ha dissenyat un dispositiu especial per l'Acústica i blindarà la Rambla per garantir-hi la "seguretat" i evitar aglomeracions. Per fer-ho, un total de 179 agents entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana i 50 efectius de seguretat privada vigilaran els diferents escenaris i tancaran la Rambla quan s'arribi als 10.000 assistents, l'aforament màxim permès. A més, es deixaran part dels carrers laterals –el que enfila al carrer la Lasauca i la Pujada del Castell- lliures i es fixaran dues zones de pas on no es podrà fer aturada: el tram d'accés a la Plaça Catalunya i la vorera d'accés a la Pujada del Castell.

També s'habilitarà un Punt Lila i s'ha reforçat el servei a l'hospital de Figueres per atendre possibles agressions.