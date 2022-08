La Guàrdia Civil investiga en el propietari de dos gossos per presumptament maltractar-los a Llers. L'home té

El Seprona (Servei de Protecció de la Naturalesa) és l'encarregat del cas i ha pogut certificar que un dels dos cans patia problemes greus de salut. La Guàrdia Civil recorda que la manca d'atenció veterinària a les mascotes pot arribar a suposar la comissió d'un delicte de maltractament animal.

Tot va començar quan el Seprona va rebre un avís alertant de l'estat de salut de dos cans a Llers. L'informant els va detallar que un dels gossos podia patir una seriosa afecció als ulls i la pell. Alhora els va alertar que ambdós gossos vivien en molt males condicions.

Els agents el dia 12 d'agost es van desplaçar al municipi i van localitzar i van constatar la manca d'assistència veterinària així com un estat higiènic sanitari inadequat dels animals i del recinte on es trobava

Els agents amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llers van proporcionar l'assistència veterinària del gos que presentava més problemes i van certificar la gravetat del seu estat de salut.

Retirada

Després de diverses gestions, segons informa la Guàrdia Civil, es va retirar de forma cautelar de l'animal i el van posar a disposició de l'Autoritat Judicial i se'l va traslladar a l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres. A l'equipament se'l va tractar veterinàriament de les diverses malalties que té. Entre aquestes hi ha una dermatitis al·lèrgica, queratoconjuntivitis, otitis i laringotraqueïtis.

El Seprona també va instruir diversos expedients per infraccions administratives com ara per no tenir cap animal identificat i per les males condicions higièniques del lloc on vivien els animals.

Per tot això, els agents de la Guàrdia Civil de Girona investiguen un home resident a Llers i de 41 anys com a presumpte autor d'un suposat delicte de maltractament animal havent remès les diligències instruïdes al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Figueres, remetent al seu torn a l'Ajuntament de Llers els expedients administratius incoats.