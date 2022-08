El jutjat contenciós 2 de Girona va desestimar la suspensió cautelar del decret d’emergència dictat per l’Ajuntament de Figueres per obligar la Guàrdia Urbana a fer hores extra per l’Acústica, de l’1 al 4 de setembre. El jutge considera que «ha de prevaldre l’interès general» que és «la seguretat pública en una situació de risc concret».

L’Ajuntament de Figueres va dictar el decret de situació d’emergència a principis d’agost fruit d’un informe elaborat per l’inspector en cap de la policia on s’alertava que el festival podia arribar a concentrar 90.000 persones, amb pics de fins a 19.500. Per fer-hi front, proposava la xifra de 25 agents de serveis en els moments de màxima afluència i avisava que amb els torns ordinaris, ni fent canvis de planificació es podrien cobrir. El sindicat SIP-Fepol, que va ser qui va presentar el recurs, va assegurar ahir que respectarà la decisió judicial, però avisa que no entra en el fons.