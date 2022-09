La Junta de Govern Local de Figueres ha aprovat el conveni entre l'Ajuntament, l'INCASÒL i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per construir 51 pisos de protecció oficial amb lloguer assequible al sector Costa Brava. L'acord preveu que les obres comencin aquest mateix any i que es destinin a joves. Es faran en uns terrenys propietat d'INCASÒL amb una superfície de 2.586 metres quadrats entre els carrers Sant Climent Sescebes i l'avinguda Costa Brava. L'alcaldessa, Agnès Lladó, diu que es tracta d'un "pas endavant" per facilitar l'accés a l'habitatge dels joves de la ciutat.