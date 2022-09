Des de fa un any, el servei de Rehabilitació de la Fundació Salut Empordà (FSE) gestiona un centre al municipi de Roses, que se suma als dos espais de treball ubicats a la ciutat de Figueres: el de l’Edifici Est de l’hospital de Figueres, destinat a atendre els pacients externs, i el del Centre Sociosanitari Bernat Jaume, per a tractar les persones ingressades. I en aquest any de gestió, l’equip de professionals ha atès més de 1.600 persones al centre de Roses. Anteriorment, aquest espai va ser gestionat per una empresa privada, la qual duia a terme la seva activitat privada i també atenia pacients de l’hospital gràcies a un conveni de col·laboració entre les dues entitats. La integració d’aquest centre permet millorar l’atenció de la població de la zona nord-est de l’Alt Empordà.