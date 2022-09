L’estudi encarregat per l’Ajuntament de Figueres xifra en 8,2 milions d’euros les actuacions necessàries a l’antiga N-II abans de fer el traspàs de titularitat amb el govern central. El document també planteja una actuació de millora del ferm de l’N-260, que enllaça amb aquesta via, valorada en 1,4 milions més. En total, uns 9,6 milions d’euros.

El treball divideix la via en diversos trams i conclou que n’hi ha quatre que no compleixen les condicions per poder traspassar-les perquè no se les pot considerar trama urbana. Es tracta dels accessos a sud i nord i planteja que els mantingui l’Estat. En canvi, proposa un seguit d’actuacions per «humanitzar» i millorar l’eix central, entre l’avinguda Salvador Dalí i la Marignane.

L’equip de govern va encarregar el document fa mesos per poder negociar-ho amb l’executiu espanyol amb dades sobre la taula. Aleshores, el regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, ja va avançar que la voluntat estatal era que Figueres es quedés tot el tram de carretera que discorre pel seu terme però el govern municipal només en vol la trama urbana, coneguda com l’avinguda Salvador Dalí i que funciona com una de les principals artèries de la ciutat.

El document analitza la via en la seva totalitat, la divideix en dotze trams i en descarta d’entrada quatre. En aquest sentit, l’estudi remarca que hi ha punts que no compleixen els requisits per poder-se traspassar. Entre d’altres coses, perquè no es poden considerar com una trama urbana.

Accessos a la ciutat

Es tracta dels accessos des de Girona i des de França, al nord. En concret, els que van des de la rotonda del carrer Romaní fins a la de la Font del Xiprer, just a l’entrada sud. Així com el tram que va des de l’avinguda Perpinyà fins al límit municipal, a nord.

En relació a aquest àmbit, l’estudi recomana que mantingui la titularitat estatal o bé que es traspassi a la Generalitat o la Diputació. «Suposen uns costos d’inversió i manteniment elevats i no donen servei directe a la zona urbana», conclou el document.

D’altra banda, l’estudi proposa substituir l’enllumenat i una millorar de la pavimentació superficial als trams que van des de la rotonda d’entrada el Xiprer fins a la del carrer Sant Pau i el carrer Dama d’Aragó i de l’avinguda Dalí a la Perpinyà.

La resta des de Dama d’Aragó fins a la rotonda de l’N-260 i l’avinguda Marignane recomana elaborar un projecte de reordenació per «pacificar» i humanitzar. El document preveu que l’actuació serveixi per ordenar la mobilitat a l’entorn de la via per preparar-la per a la «futura» connexió de l’N-260 amb l’AP-7, que «incrementarà molt el trànsit de l’N-260 al tram urbà entre Figueres i Vilafant».

En aquest punt, proposa convertir aquesta via amb quatre carril i voreres a cada banda en un carrer «molt més urbà». I planteja fer-ho reduint-la a dos carrils de circulació, voreres de 3,3 metres i espais de serveis amb arbrat i mobiliari urbà. A més, diu que es podria estudiar que una dels vies de serveis es convertís en un carril bici. D’altra banda, planteja estudiar la implantació de zones d’aparcament a temps reduït (20 minuts) per afavorir el comerç i la rehabilitació urbana. A més, planteja actuacions en diversos encreuaments amb millores o la construcció de rotondes. En total, aquestes intervencions estarien valorades en prop de set milions.

El document també planteja una «humanització» de tram de 400 metres que va des de l’avinguda Marignane a l’avinguda Dalí. En aquest punt, proposa una millora per facilitar l’accés i la circulació dels veïns que viuen a la zona d’habitatges militars convertint part del voral en vorera i la creació de zones de descans cada 50 metres. Aquesta actuació estaria valorada en 676.911 euros més.

Finalment, l’estudi planteja una millora integra del ferm de l’N-260 –que vincula indestriablement al projecte- al seu pas per la ciutat, actuacions de drenatge i renovació de l’enllumenat per un import d’1,4 milions.

L’Estat hauria d’assumir el cost

L’Estat va aprovar una ordre que estableix el marc per a fer acords d’entrega als ajuntaments de vies urbanes de la xarxa estatal. El decret fixa la importància d’humanitzar aquestes vies. Això inclou que els ajuntaments proposin els projectes de millora i condicionament previstos i que el Ministeri de Transport ho financi amb càrrec al pressupost. Un cop finalitzades les obres i amb la recepció de l’acta, el Ministeri ha de transferir-ne a titularitat.

El vicealcalde, Pere Casellas, diu que ja han fet arribar l’estudi amb la valoració de costos al Ministeri perquè l’estudi i, tot i que admet que es un document de «màxims», la voluntat és aconseguir que l’Estat ho assumeixi amb càrrec a diversos pressupostos.

Admet que la proposta estatal passa per cedir tota la via –inclosos els trams d’accés que l’estudi descarta- però diu que si es compromet a finançar la resta, això seria un mal menor.

El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, celebra comptar amb un document que finalment posi negre sobre blanc als costos d’arreglar la carretera i convertir-la –en el tram central- en «un carrer més» de la ciutat.