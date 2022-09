Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí d'Empuriabrava que tenia la intenció de cometre un atac terrorista gihadista a Catalunya abans de marxar a països en conflicte.

La policia assegura que l'individu que estava en un avançat procés de radicalització i que l'han tingut sotmès a una vigilància exhaustiva per evitar que actués. També destaquen que en cap moment hi ha hagut risc per a la ciutadania.

La detenció es va produir el passat 2 de setembre i va ingressar al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona on està pendent d’un procediment d’expulsió.

L'arrestat és un home de nacionalitat marroquina, de més de 30 anys i que residia a Empuriabrava. L'acusen de ser presumpte autor d’un delicte d’autocapacitació i adoctrinament terrorista.

La investigació va començar el maig després que es localitzés una granada de la Guerra Civil en un domicili de la població. En aquell moment, els agents del TEDAX van recollir l’artefacte i el van analitzar. Els agents d’informació es van fer càrrec de la investigació i van identificar les persones que tenien ocupat el domicili.

Durant la investigació dels agents de la Comissaria General d’Informació (CGINF) van poder identificar la persona que havia adquirit la granada, així com altres armes blanques i una arma de foc simulada

A més, els Mossos van poder concloure que l’home havia canviat la seva actitud, per una més agressiva, també el seu aspecte físic i feia manifestacions a favor d’organitzacions terroristes gihadistes, inclosa la intenció de cometre una acció violenta a Catalunya abans de marxar a països en conflicte, segons informa el cos policial.

Consum de material gihadista

També van detectar que el detingut consumia i compartia material de contingut gihadista, majoritàriament relacionats amb el martiri. Durant la investigació, els agents també van constatar com el detingut s’havia altament radicalitzat i s’havia adherit plenament als postulats ideològics de l’organització terrorista, interioritzant els seus missatges i duent a terme un intens procés de difusió massiva de continguts i missatges gihadistes a terceres persones als qui animava a cometre accions violentes.

Detenció

Com a resultat d’aquesta investigació, el dia 2 de setembre es va establir un dispositiu a la zona pròxima al carrer Puigmal d'Empuriabrava que va culminar amb la detenció de l’investigat a Empuriabrava. La investigació ha estat coordinada per la Fiscalia de l’Audiència Nacional i tutelada pel Jutjat Central d’Instrucció número 1 de Madrid. El detingut ha ingressat al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE), pendent d’un procediment d’expulsió per seguretat nacional.

Aquesta investigació ha permès la desarticulació d’aquest home, resident a Empuriabrava i que es trobava en un avançat procés de radicalització amb convicció i el propòsit d’atemptar, segons la policia.