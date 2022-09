L'Ajuntament de Figueres ha aprovat una nova pròrroga del contracte del servei de recollida d'escombraries per un any, la sisena des del 2016 quan es va acabar la concessió amb l'empresa mixta Ecoserveis. L'equip de govern ha pres la decisió a l'espera de poder posar en marxa la licitació d'un nou contracte.

El vicealcalde, Pere Casellas, ha explicat durant el ple d'aquest dilluns que estan a punt d'entregar el plec tècnic i la memòria però que els tècnics els adverteixen que pot ser un contracte "poc atractiu" de 700.000 euros. "Estem donant la volta a fer les licitacions juntes o separar-les en dos lots", ha detallat.

Els grups de l'oposició han carregat contra l'equip de govern a qui han acusat de "no fer la feina".

Sis anys després que finalitzés la concessió de contracte d'escombraries, Figueres ha aprovat aquest dilluns l'enèsima pròrroga –la sisena des del 2016- per garantir el servei a l'espera de treure'n a licitació un de nou. La pròrroga garantirà el servei fins a l'octubre del 2023, tot i que l'equip de govern espera desencallar-ho aquest mateix any.

De fet, Casellas ha explicat que estan pendents de rebre la memòria del nou contracte en el qual estan treballant i que sumaria un import de 700.000 euros. Malgrat això, ha dit que els tècnics els han advertit que podria no ser prou "atractiu" per a les empreses i que podria quedar desert. En aquest sentit, ha explicat que estan valorant treure-ho a licitació en un sol lot o en dos: un per a orgànica i restes i, un altre, per vidre i paper. "No hi ha hagut inacció", ha insistit.

El vicealcalde ha respost així a les acusacions dels grups de l'oposició que han criticat que en els últims tres anys des que es va impugnar el contracte, no s'hagi fet "res". En aquest sentit, el portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha defensat el vot contrari a l'acord perquè consideren que hi ha hagut "temps suficient" per resoldre un tema "cabdal per a la ciutat".

En el mateix sentit, el regidor no adscrit, Carles Arbolí, ha criticat que fa gairebé set anys que el servei està "en precari" i que s'acabarà el mandat tal i com va començar.