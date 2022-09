Una noia denuncia haver patit una punxada durant l'Acústica a Figueres

Una noia menor d'edat ha denunciat que va patir una punxada durant el festival Acústica a Figueres.

La jove de 17 anys va acudir al punt Lila i ha presentat denúncia pels fets als Mossos que ho investiguen.

Els fets van succeir cap a les tres de la matinada de divendres i mentre estava de festa en un dels concerts que se celebraven a la plaça de Catalunya de Figueres.

La noia va notar una punxada al braç esquerre i després dels últims fets recents en locals d'oci nocturn, va anar fins al Punt Lila.

Aquest punt de suport als joves va atendre aquesta noia després dels fets i tal com marca el protocol va ser atesa en un centre sanitari per certificar que havia patit una punxada.

Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, la jove no va patir cap mena de delicte després de rebre la punció i tampoc es va trobar malament.

La jove va presentar la denúncia aquest diumenge als Mossos d'Esquadra al matí i aquests, tenen oberta una investigació per un delicte de lesions lleus.

Sortint de festa

La majoria de casos de punxades que s'han conegut aquest estiu a les comarques gironines han tingut lloc en el marc de locals d'oci nocturn de la Costa Brava, sobretot concentrats a Lloret de Mar. Arran dels fets, els locals d'oci nocturn es van defensar com a entorns segurs i col·laboren amb la policia per enxampar els qui cometen les punxades.

També hi ha hagut algun cas de punció denunciada en festes majors, com la de Castelló d'Empúries o la de Viladamat.

La policia encara no té clar què busquen els autors d'aquestes puncions. En cap dels casos denunciats hi ha hagut cap mena de substància inoculada. Les noies no han patit en cap cas una submissió química. Algunes fonts apunten que es tractaria més d'un atac per fer agafar por a les víctimes i en conseqüència, seria una bretolada de mal gust. De moment, la policia manté la investigació oberta per aclarir l'objectiu.