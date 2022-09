Ports de la Generalitat ha rehabilitat el passeig del Mil·lenari de Port de la Selva amb una inversió de 302.000 euros. L'objectiu era donar més estabilitat a l'estructura i donar més seguretat als vianants. Es tracta d'un itinerari molt concorregut i permet gaudir de vistes al Moll Gros i a la muntanya de Verdera.

La nova passera de fusta envolta la dàrsena de la nàutica popular, on hi ha 367 embarcacions de fins a set metres d'eslora. Les actuacions han reforçat els pilars de la passera elevada i s'ha renovat l'entarimat de fusta, a part de col·locar punts de llum per fer-hi activitats diverses. A més, s'ha fet una estesa de pedra blanca decorativa al costat de les passeres.