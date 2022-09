Els Mossos d'Esquadra de Figueres van detenir el dia 1 de setembre una dona i un home, de 41 i 44 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en el seu vessant de tràfic de drogues. La investigació es va iniciar a mitjan agost quan es va tenir constància de l'activitat il·lícita d'aquesta associació cannàbica arran de la venda de substàncies estupefaents a persones alienes al club. Fruit de les gestions d'investigació es va poder determinar que els màxims responsables del club distribuïen substàncies estupefaents, principalment marihuana i haixix.

L'associació investigada es definia com a organització sense ànim de lucre i amb la finalitat de fomentar un ús racional i responsable del consum d'aquesta substància, però els investigats venien substàncies estupefaents de forma indiscriminada a qualsevol persona que accedia a l'associació inclús per emportar-se-les i consumir a l'exterior del local. A banda, els indicis recopilats durant la investigació indiquen que els detinguts desenvolupaven una activitat més pròpia del tràfic de drogues sense buscar, en cap cas, les finalitats legals de promoció i ús controlat dels derivats del cànnabis que promouen les associacions cannàbiques.

En el registre a l'associació es van localitzar 3 kg de cabdells de marihuana, 1 d'haixix, una bàscula, un ordinador i una llibreta amb anotacions de compradors, preus i quantitat. A més, en l'escorcoll a l'home detingut se li van localitzar 1.500 euros en efectiu. Segons figura a l'Oficina Central Nacional de Estupefacientes (OCNE), el valor de les substàncies intervingudes seria de 25.000 euros aproximadament. L'home detingut va passar el dia 2 a disposició del jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs i la dona va quedar citada per comparèixer davant del jutjat competent.

Un tercer detingut per tràfic de drogues, violació de domicili i falsificació documental

El mateix dia 1, sobre dos quarts de set de la tarda, una patrulla que es trobava fent tasques preventives per la localitat de Figueres va rebre l'avís d'adreçar-se a l'Avinguda Vilallonga de Figueres per una presumpta ocupació d'un domicili. Els agents, mentre feien les comprovacions, van escoltar com l'individu que es trobava a l'interior del pis llençava una bossa de mà per la finestra.

Poc després, l'home va obrir voluntàriament la porta del domicili i els agents van recuperar la bossa a la terrassa del primer pis. Al seu interior hi havia 281,3 grams de cocaïna en diferents embolcalls per un valor aproximat de 15.500 euros i diversa documentació personal amb signes d'estar manipulada.

Per aquests motius, l'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte de violació de domicili, un delicte de salut pública per tràfic de drogues i un delicte de falsificació documental. Aquest detingut va passar el dia 2 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.