El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts un conveni entre la Generalitat i l'Estat, via Adif, per invertir 13,7 milions d'euros la millora de la connexió internacional de trens a l'estació de Vilamalla, a l'Alt Empordà. Segons ha detallat el Govern, aquesta intervenció permetre l'accés en ample internacional de trens de fins a 750 metres a la terminal de mercaderies de la localitat gironina. «Aquesta és una actuació estratègica per potenciar el transport transfronterer de mercaderies per ferrocarril i per al desenvolupament del Corredor Mediterrani ferroviari», ha destacat la Generalitat.

Segons ha detallat l'Executiu, la redacció dels projectes i l'execució de les obres serà cofinançada per ambdues administracions. Tanmateix, el conveni firmat té com a objectiu el disseny, el finançament i l'execució de les obres de remodelació i ampliació de l'estació de Vilamalla per millorar-ne la versatilitat i prestacions, així com la implementació d'estàndards tècnics «d'interoperabilitat» per al transport ferroviari internacional de mercaderies a la Unió Europea. «La terminal de Vilamalla, al costat de l'estació de viatgers, se situa en un punt estratègic de la xarxa, proper a la frontera francesa, i en un nus de connexió entre la línia d'alta velocitat i la línia convencional del Corredor Mediterrani», ha destacat el Govern als acords d'aquest dimarts. Actualment, la terminal de transport de mercaderies de Vilamalla, propietat de la Generalitat, té capacitat per gestionar trens de mercaderies en dues vies paral·leles d'ample ibèric, de 480 metres útils cadascuna, i un ramal d'accés des d'una de les vies de l'estació de viatgers de Vilamalla, de via única. El Govern, mitjançant l'empresa pública Cimalsa, vol promoure la consolidació d'un centre logístic intermodal als municipis del Far d'Empordà i Vilamalla, a menys de cinquanta quilòmetres de la frontera francesa, per a la circulació de mercaderies per ferrocarril. L'objectiu és «potenciar la permeabilitat de la frontera entre França i Espanya» per a aquest tipus de transport a través d'accions que, de pas, ajudin a la descarbonització del transport de mercaderies.