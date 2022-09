L'Ajuntament de Portbou recomana als veïns que no consumeixi aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar per la presència d'una alga i una alta concentració de ferro i manganès. L'aigua surt tèrbola des de fa dies i des d'aquest cap de setmana un camió hi reparteix aigua per abastir la població, a l'espera que es pugui reparar l'avaria. L'alcalde, Xavier Barranco, diu que tot va començar a mitjans de juliol quan van detectar una avaria a la captació del pantà. "Vam fer una reparació d'urgència i quan es va comprovar que l'aigua estava correcta es va reconnectar al pantà i vam desconnectar la dessaladora d'osmosi que tenim, per fer-hi manteniment", explica.

Només uns dies després, el 30 d'agost, van detectar l'anomalia a l'aigua. "Això ha provocat que el circuit de potabilització de l'aigua hagi col·lapsat", detalla Barranco. Salut els va avisar de la situació i van decidir recomanar als veïns que no la consumissin. De fet, dissabte l'Ajuntament va organitzar una reunió per explicar als veïns la situació i les mesures a prendre. De moment, un camió reparteix aigua per zones cada dia i ho farà mentre la situació no es resolgui. Barranco diu que Agbar està treballant per solucionar-ho en els propers dies.