Els Mossos d’Esquadra investiguen un home per l’apunyalament del cap de setmana a la Jonquera. L’home va aparèixer ensangonat per un tall al pit i la Policia Local se’l va trobar en un dels polígons de la localitat i el va portar al cap. L’investigat és un home d’uns 30 anys i que ha quedat denunciat com a presumpte autor d’un delicte de lesions.

L’agressió es va produir, segons han pogut aclarir els Mossos amb la declaració de la víctima en un bar de la població frontera. Allà l’home es va trobar al presumpte autor que anava acompanyat de dues homes més. El presumpte agressor li va recriminar un tema personal i llavors, va trencar una ampolla de vidre de cervesa i li va clavar un dels vidres al pit. Això li va causar la punyalada. El ferit se’n va anar a casa a dormir tot i la ferida i l’endemà es va adonar que necessitava cures. Va dirigir-se cap a un centre sanitari i en aquell moment, es va trobar la Policia Local, que el va portar al CAP. Posteriorment, va ser traslladar a l’hospital comarcal de Figueres on li van fer diversos punts de sutura. Els Mossos de la Jonquera van prendre-li declaració i després d’identificar el presumpte agressor, aquest el dilluns va quedar com a investigat per lesions.