Un camió cisterna reparteix aigua potable pels diferents barris de Portbou (Alt Empordà) des de dissabte arran del problema al pantà que ha provocat una alta concentració de ferro i manganès i l'aparició d'una microalga a l'aigua de l'aixeta. Els veïns l'esperen amb garrafes i ampolles per poder-se abastir mentre el problema es resol. «L'aigua sortia marró i molt bruta. Feia molt mala olor», explica l'Adolfina Malagón. «No servia ni per cuinar, ni per rentar-se la boca ni la roba, només per dutxar-se», afegeix Malagón. L'alcalde, Xavi Barranco, diu que el problema està en vies de solució. De fet, aquest matí ja pràcticament no sortia tèrbola, tot i que manté un color groguenc.