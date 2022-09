L'Ajuntament de Figueres ha incorporat dos agents, en comissió de serveis i provinents d'altres administracions públiques, al cos de la Guàrdia Urbana. L'objectiu del govern municipal és arribar a disposar de 90 agents i comptar amb una ràtio d'un efectiu per cada 500 habitants per "seguir mantenint la seguretat a la ciutat". Actualment, a Figueres hi ha 76 agents -comptant les dues incorporacions- per una població de gairebé 50.000 persones. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que quan va assumir el càrrec la ciutat tenia un cos de Guàrdia Urbana "insuficient per a les necessitats de la ciutat" i que disposar de més efectius ha estat "una prioritat". Durant el seu mandant, s'han incorporat 13 agents.

La incorporació arriba després de les disputes amb agents del cos pel feix d'hores extres que han de suportar. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, ha afegit que el govern té la intenció d'acabar amb la falta d'efectius per "posar ordre a la ciutat" i tancar el 2022 amb un cos que disposi d'uns 85 agents.