El Departament de Drets Socials, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, destinarà 97 milions d’euros a la millora dels barris de 38 municipis de Catalunya. El nou programa de Barris, finançat amb fons europeus Next Generation, permetrà rehabilitar 7.994 habitatges de 100 barris, en base a criteris d’eficiència energètica. A banda, aquestes obres permetran portar a terme actuacions per millorar l’accessibilitat, com la instal·lació d’ascensor. També es realitzaran actuacions d’urbanització o millora de l’entorn, com noves infraestructures de sanejament i millora de les zones verdes o comunitàries. Les subvencions podran arribar al 100% del cost total en els casos de famílies més vulnerables.

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha comunicat que Figueres és un dels municipis que podran optar a les subvencions del programa Barris, amb una inversió de fins a 4.138.250,95 euros. Les zones on es destina la subvenció es consideren Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP). Una delimitació urbanística que corrobora i garanteix que es compleixen els requisits de la convocatòria. L’Ajuntament de Figueres, previ estudi de la situació econòmica, demogràfica, social i ambiental dels diferents barris del municipi, així com de les actuacions subvencionables i la seva idoneïtat tècnica i la seva possibilitat d’execució, gestió i desplegament temporal, ha delimitat dos àmbits: Culubret-Sant Joan-Parc Bosc-Habitatges Sant Josep (àmbit 1) i Sud-oest centre històric (àmbit 2).

Des de l’Ajuntament es va determinar que ambdós àmbits eren zones que complien els requisits i en les quals s’hi troben edificis que no han estat mai rehabilitats integralment. S’han prioritzat zones que presenten moltes mancances i on no hi ha hagut inversions destacables a nivell de barri. També s’ha tingut en compte que no hagin estat objecte d’inversions a través dels plans de barris de la Generalitat de Catalunya (per exemple la Marca de l’Ham o el sector del centre Històric que ja s’han pogut beneficiar els darrers anys d’altres inversions com del pla de barris de la Generalitat).

A l’ERRP de l’àmbit 1 (Culubret-Sant Joan-Parc Bosc-Sant Josep) hi trobem un total de 433 edificis dels quals s’espera rehabilitar 191 habitatges, un 11% del total. A l’ERRP de l’àmbit 2 (Sud- Oest Centre Històric) hi trobem un total de 395 Edificis dels quals s’espera rehabilitar 171 habitatges, un 21% del total.

L’alcaldessa de Figueres Agnès Lladó ha valorat molt positivament aquesta notícia «Per aquest govern, la rehabilitació d’habitatges cap a un model més sostenible sempre ha estat una prioritat. Per aquest motiu, és una molt bona notícia poder rebre aquesta subvenció dels fons Next Generation, que ens permetrà accelerar la rehabilitació d’habitatges de la ciutat.»

Des de l’Àrea d’habitatge, el regidor José Castellón ha posat en valor l’equip tècnic de l’Oficina d’Habitatge de Figueres «que està fent molta feina, piquen totes les portes i no han deixat perdre l’oportunitat que ens donen els fons Europeus», declara. A més d’aquest projecte, des d’habitatge se n’han presentat dos més amb possibilitats de rebre fons Europeus i estan pendents de resolució. «Es tracta de projectes pensats per donar resposta a les necessitats d’habitatge de la gent gran i dels joves», avança el regidor.

Les actuacions subvencionables són la rehabilitació d’edificis (sempre que es redueixi el consum d’energia no renovable, així com la demanda en calefacció i refrigeració); actuacions d’urbanització, reurbanització o millora de l’entorn físic, per exemple la instal·lació d’ascensors, instal·lacions de sanejament o zones verdes i comunitàries; i la creació d’oficines de rehabilitació en els mateixos barris per tal de facilitar la gestió de les actuacions programades.