El jutjat d'instrucció número 4 de Figueres ha arxivat la causa a unes 200 persones pel tall de l'AP-7 que es va fer durant el Tsunami Democràtic la tardor del 2019. En l'escrit, el jutge assegura que preval el dret a la manifestació en base a les resolucions que havien presentat les defenses de la Cort Europea dels Drets Humans i també amb l'arxivament de la causa que va fer l'Audiència de Girona pel tall que es va fer a l'autopista a Salt. El que sí que mantenen obert, però, són les diligències contra un investigat per atemptar contra els agents de l'autoritat. Des d'Alerta Solidària celebren aquesta decisió però alerten que no és conseqüència de la desjudicialització, sinó de la jurisprudència aportada per les defenses.