Jordi Cordón serà el cap de llista de la coalició electoral «Pacte Local» en les eleccions municipals a Torroella de Montgrí i l’Estartit l’any vinent.

L’actual regidor independent, que va ser alcalde del municipi per Convergència i Unió entre els anys 2011 i 2016, liderarà una candidatura que es presentarà dissabte a les sis de la tarda a Can Quintana. A l’acte hi participaran membres de la direcció del PDeCAT i del Partit Nacionalista de Catalunya ( PNC ).

Una avaria en un transformador va deixar ahir uns 5.000 abonats de Roses sense llum ahir a les quatre de la tarda. Després d’una hora i mitja, tècnics de la companyia elèctrica Endesa van aconseguir aïllar una línia de mitjana tensió i reduir els afectats a menys de la meitat.

Passades les set de la tarda, els operaris de la companyia van aconseguir resoldre el problema de forma definitiva i reestablir el servei elèctric a la totalitat de la Vila de Roses.