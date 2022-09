L’Ajuntament de Figueres ha incorporat dos agents, en comissió de serveis i provinents d’altres administracions públiques, al cos de la Guàrdia Urbana. L’objectiu del govern municipal és arribar a disposar de 90 agents i comptar amb una ràtio d’un efectiu per cada 500 habitants per «seguir mantenint la seguretat a la ciutat». Actualment, a Figueres hi ha 76 agents -comptant les dues incorporacions- per una població de gairebé 50.000 persones. L’alcaldessa, Agnès Lladó, diu que des de l’inici del mandat ho té com a prioritat.