Dos detinguts per retenir un adolescent, amenaçar-lo i causar-li lesions a Bàscara

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes per retenir un adolescent, amenaçar-li i causar-li lesions. Els dos arrestats tenen 38 i 31 anys i estan acusats de ser presumptes autors d’un delicte de lesions lleus, un d’amenaces i un de detenció il·legal.

El cas es remunta el dia 3 de setembre cap a les nou de la nit quan l’adolescent es trobava per la urbanització de les Roques. Va anar fins a una zona on li havien prohibit apropar-s’hi i s’hi va trobar el dos presumptes agressors. Tots tres es coneixien prèviament i es van discutir per un afer de drogues, relacionat amb marihuana.

Els dos homes van reaccionar de tal manera que van carregar l’adolescent n una furgoneta. Se’l van emportar amb el vehicle i segons han pogut comprovar els investigadors dels Mossos de la comissaria de Figueres el van amenaçar i també, hauria patit lesions.

Els Mossos van rebre posteriorment l’avís d’aquest «segrest» i al cap d’una estona, els presumptes agressors el van deixar anar. La policia li va prendre declaració i finalment, aquest di jous a la tarda es va detenir un dels presumpte autors i ahir el matí el segon. Ambdós estan acusats de ser presumptes autors d’un delicte de lesions lleus, un d’amenaces i un de detenció il·legal.