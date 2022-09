Enxampats robant el gasoil d’una retroexcavadora a la Jonquera

La Policia Nacional ha enxampat una parella que havia robat el gasoil d’una màquina retroexcavadora a la Jonquera. Els dos arrestats són dos ciutadans francesos de 35 anys i a qui se’ls acusa d’un robatori amb força, ja que van causar danys a la maquinària de construcció.

Els fets són del dia 4 de setembre cap a les sis de la tarda, quan la sala de control de la Policia Nacional va rebre una trucada des d’un centre comercial de la Jonquera va rebre l’avís que en una zona d’aparcament havien vist dues persones que manipulaven una retroexcavadora.

En arribar-hi, els agents es van trobar un vehicle i a uns 25 metres la màquinària de construcció. També van trobar bidons i en un d’ells, hi havia diesel. A banda, a dins del cotxe hi van localitzar eines i una ampolla d’aigua que havien tallat per passar el gasoil d’un a l’altre vehicle. Alhora quan van examinar la màquina retroexcavadora van comprovar que havia patit danys i que havien forçat la zona del combustible. Per això van quedar detinguts per un delicte contra el patrimoni. Ambdós van ser traspassats as Mossos.