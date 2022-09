L’entitat Submon realitza aquesta setmana la revisió dels camps de boies de fondeig de les cales de Roses que es troben dins del Parc Natural de Cap de Creus, per tal d’identificar els blocs de formigó que estiguin integrats a les praderies de posidònia i valorar la seva extracció.

Mitjançant la seva campanya d’Arrodoniment Solidari, Submon realitza, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roses, del Port de Roses i del mateix Parc Natural, i el suport de Bonpreu i Esclat i Worldcoo, un seguiment de l’estat de la posidònia de les cales de Roses al llarg d’aquesta setmana.

Boies de fondeig

Revisen els camps de boies de fondeig i detecten quins blocs de formigó s’han d’extreure i quins no, partint del criteri que la seva extracció provocaria un major impacte a les praderies de posidònia en estar molt integrats.

La posidònia (Posidonia oceanica) és una planta que forma boscos submarins i actua com a tal. És l’hàbitat submarí més important quant a la biodiversitat que alberga i juga un paper clau com a regulador del canvi climàtic, per la seva capacitat de fixar CO2 al fons marí.

Cal destacar que la posidònia és una espècie protegida, tant en l’àmbit nacional com internacional, i està catalogada com a hàbitat d’interès prioritari per la Directiva Hàbitats 92/43 de la CEE. Tot i així, de vegades aquesta espècie pateix l’impacte de deixalles de grans dimensions que es troben al litoral, com ara blocs de formigó o d’altres elements utilitzats pel fondeig d’embarcacions o per l’abalisament de les zones de bany.

La campanya d’Arrodoniment Solidari promoguda per Bonpreu i Esclat i Worldcoo, que va tenir lloc durant el mes de juny, dona suport al projecte Boscos Submarins de Submon per tal de conservar les praderies de posidònia del mar Mediterrani, assegurar la capacitat de la posidònia de producció d’oxigen i de fixació i retenció de carboni i garantir la conservació de les espècies que viuen a la posidònia.