La Guàrdia Civil, en col·laboració amb l'Europol i la policia alemanya, ha desarticulat una organització que enviava grans quantitats de marihuana a Centreeuropa des del 2017. S'han detingut 44 persones i s'han intervingut 650 quilos de marihuana; 51 de haixix; 4,2 milions d'euros en metàl·lic, 26 vehicles i armes. L'organització, que comptava amb una estructura de finançament a Màlaga i Madrid, transportava a Hamburg a la setmana entre 100 i 200 quilos de marihuana, a més de haixix, en autocaravanes i camions de transport internacional. Una de les detencions va ser a la Jonquera, el març, quan van interceptar un camió que transportava 167 quilos de marihuana amagada entre un carregament legal de taronges.

L'operació 'Schuld' va començar a finals del 2021 a Màlaga quan la Guàrdia Civil va detectar un home que volia reconstruir a la Costa del Sol la infraestructura delictiva que hi havia tingut un clan familiar alemany, amb els seus líders a presó en aquell país. Les investigacions van permetre revelar una organització liderada des d'Hamburg i amb una xarxa de drogues establerta a les províncies de Màlaga i Granada.

Els diners per pagar les partides de drogues es transferien des d'Alemanya a través del sistema conegut com a 'Hawala'. L'organització utilitzava negocis de venda al públic, on els diners eren recollits per 'correus' i transportats amagat en dobles fons de vehicles amb un sistema de contrasenyes. A finals de l'any passat es van interceptar diversos enviaments amb destí a Europa, a Huesca i a Granada.

A principis d'aquest any, els investigadors es van centrar en les vies de pagament i finançament i van interceptar diversos 'correus'. El març, el líder es va traslladar des d'Alemanya a Màlaga per supervisar directament un dels enviaments, amb un camió frigorífic de gran tonatge. El pla va resultar frustrat en ser interceptat el camió i detingut el conductor al pas fronterer de la Jonquera (Alt Empordà).

Poc després es va interceptar una autocaravana a França, també amb 123 quilos de marihuana. La investigació policial va culminar amb 50 registres, dos a Hamburg i la resta a les províncies de Màlaga, Granada, Huelva, Cadis, Saragossa i Madrid.