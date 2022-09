L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) ha detectat al Parc Natural de Cap de Creus, a Punta Falconera i cap Norfeu una alga invasora. S'ha localitzat per primer cop a la península ibèrica i és de difícil erradicació. En alguns punts del fons marí cobria el 50%. L'alga s'acumula damunt la gorgònia vermella.

L'espècie és la Chrysonephos lewissi, original de l'Atlàntic i el Carib. A Europa, només s'havia detectat a Itàlia i a l'illa de Còrsega.

L'alga s'ha detectat a la reserva marina del Cap de Creus durant una prospecció submarina feta a la primera setmana de setembre, sent molt abundant en els 20 metres de profunditat on cobria la meitat del fons marí.

L'alga ha estat localitzada a Punta Falconera i a Es Gat, cap Norfeu.

Segons ha informat la Generalitat, l'espècie forma filaments molt prims, de color daurat, que viuen enganxats en altres algues, però es trenquen i són enduts pels corrents, acumulant-se en organismes d'elevada importància estructural com la gorgònia vermella Paramuricea clavata.

L' investigador del CEAB-CSIC i responsable de l'equip de treball que efectua les tasques de control d'espècies invasores al litoral de Catalunya en el marc del projecte de col·laboració entre l'ACA i el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, Enric Ballesteros, afirma que l'alga introduïda és una espècie oportunista, de ràpid creixement, però que previsiblement reduirà la seva cobertura les properes setmanes, amb l'arribada de la tardor". Ballesteros ha afegit que "és possible que la proliferació d'enguany hagi estat afavorida per les elevades i inusuals temperatures d'aquest estiu, però no es pot assegurar que aquesta espècie hagi arribat per quedar-s'hi, tot i que és una alga extremadament difícil d'erradicar". Segons especifica, "qualsevol actuació en aquest sentit no faria sinó augmentar la seva dispersió perquè els filaments són extraordinàriament fràgils".

L'ACA porta desenvolupant des de fa anys mesures i accions arran de l'entrada d'espècies invasores als fons marins de Catalunya, i també en aigües continentals. En el cas de les aigües marines del litoral català, aquestes mesures corresponen a la implantació de programes de seguiment i control amb el suport d'equips d'especialistes amb l'objectiu d'identificar les espècies bentòniques introduïdes, i avaluar periòdicament l'índex de bio pol·lució per espècies invasores a les masses d'aigua costaneres.

Erradicar espècies invasores

Concretament, aquest any 2022, l'ACA ha adjudicat un nou contracte al CEAB-CSIC amb el que, entre altres treballs, s'efectuarà la identificació i localització d'espècies invasores en un mínim de 74 zones del litoral de Catalunya durant un període de tres anys.

D'altres resultats destacats dels programes de vigilància d'espècies invasores de l'ACA realitzats pel CEAB-CSIC en anys anteriors han estat la qualificació de l'estat de les masses d'aigua costaneres en relació amb les espècies introduïdes, la dispersió d'espècies d'introducció relativament recent com la Caulerpa cylindracea o Womersleyella setacea, i el seguiment de la colonització i evolució d'aquestes espècies en punts concrets de la costa catalana.