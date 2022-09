La consellera de Justícia i presidenta de la Junta de Govern del Memorial Democràtic, Lourdes Ciuró i Buldó, proposarà els propers dies al Govern de la Generalitat el nomenament d’Enric Pujol i Casademont com a nou director del Memorial Democràtic. Així ho ha comunicat avui la consellera a la Junta del Memorial, una decisió que ve derivada de la voluntat de Vicenç Villatoro i Lamolla de ser rellevat al capdavant d’aquesta institució.

Les motivacions de la decisió de Vicenç Villatoro responen a raons «estrictament personals, relacionades amb la voluntat de dedicar-se plenament a tasques periodístiques i de creació literària».

La previsió és que el nomenament tingui efecte a principis d’octubre. Un cop es produeixi, la consellera, com a presidenta de la Junta de Govern, convocarà una reunió extraordinària per a la presentació del nou director.

La consellera ha expressat a la Junta de Govern del Memorial que Enric Pujol i Casademont, fins ara director del Museu Memorial de l’Exili (MUME) de La Jonquera, serà un «excel·lent director del Memorial Democràtic pel seu coneixement de la institució, per la seva trajectòria com a historiador i per la seva trajectòria en l’àmbit de les polítiques de la memòria».

Pujol és doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i periodista. Fins ara ha estat professor en aquesta universitat, adscrit al Departament d’Història Moderna i Contemporània, i forma part del Consell Científic i Pedagògic del MUME des de l’any 2009. També és membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans des de 2016.

Un dels grans centres d’interès en la seva trajectòria ha estat la temàtica dels exilis i la Guerra Civil. Acumula, a més, un dilatat coneixement a l’entorn de l’estudi historiogràfic en diferents àmbits, amb la publicació de nombrosos llibres, i ha estat comissari de diverses exposicions sobre altres personatges i períodes de la història contemporània de Catalunya.