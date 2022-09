Figueres impulsa la recuperació de les Basses del Terrisser com a espai de divulgació ambiental

La construcció de la nova presó provincial a Figueres i el pas de la línia d’alta velocitat ferroviària van tenir una afectació important en un dels espais naturals més preuats del terme municipal, les anomenades Basses del Terrisser. A principi dels anys setanta, aquest espai també va quedar reduït a causa de l’arribada de l’autopista AP-7. Ara, el Govern figuerenc, mitjançant l’àrea de Sostenibilitat que encapçala la regidora Ester Marcos, ha iniciat un projecte de recuperació d’aquest espai amb la voluntat de convertir-lo «en un punt de divulgació natural i educació ambiental per a tota la ciutat».

Per a aconseguir-ho, l’Ajuntament va demanar la col·laboració de la Generalitat. La resposta ha estat una subvenció de 31.295 euros de la Conselleria d’Acció Climàtica. «Amb aquests diners, podem cobrir bona part del pressupost total de la primera fase del projecte, que és de 47.000 euros. Ja hem començat a treballar-hi, amb molta il·lusió i ganes, ja que és un espai poc conegut, però molt important», diu Marcos.

En la memòria del projecte, s’explica que les basses del Terrisser de Figueres són un espai natural d’elevat interès natural, geològic, paisatgístic i històric, inclòs a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya. Les Basses se situen al nord-oest de la ciutat, a 500 metres del castell de Sant Ferran, sobre el Puig de les Basses, i actualment el terreny on s’ubiquen és propietat de l’Ajuntament de Figueres. L’espai neix arran de la naturalització d’un antic punt d’extracció d’argila per fer terrissa, d’on prové el seu nom actual. Està format per diverses basses d’aigua (petits estanys) que conformen un ric ecosistema de flora autòctona, aus, ratpenats, amfibis, rèptils i insectes. L’aportació de la Generalitat forma part de la partida de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies.

L’inici dels treballs, encarregats a una empresa especialitzada, va comptar amb la participació de diversos interns de la presó del Puig de les Basses. «Ens van ajudar a netejar els terrenys i deixar-los en millor estat de com estaven. Estem molt agraïts amb aquesta col·laboració», afegeix Marcos.

Els treballs que es portaran a terme seran l’ampliació de la superfície coberta per aigua; el desbrossament de vegetació i espècies invasores; la recuperació del traçat de camins i senders; la instal·lació d’elements de suport per la fauna autòctona (capses per ocells, caixes-niu per a ratpenats, plataformes per a amfibis...) i la col·locació de senyals informatius i rètols explicatius.

El projecte també preveu instal·lar una plataforma de fusta sobre la làmina d’aigua de les Basses, fet que permetrà als visitants de l’espai situar-se al bell mig d’elles i poder observar, des de l’alçada, la diversitat de flora i fauna que es pot localitzar a l’entorn natural.

En una segona fase, l’Ajuntament vol aconseguir un accés directe i ben senyalitzat des del castell de Sant Ferran, per a impulsar-ne les visites. «No anem sobrats d’espais naturals i potenciar aquest és important, en tots els sentits», emfatitza Ester Marcos.