El periodista Marc Verdaguer i Font (Girona, 1977) és el nou director del Setmanari de l'Alt EMPORDÀ i Emporda.info en substitució de Santi Coll i Gosa (Figueres, 1966), el qual ocupava el càrrec des de l'any 2000. El relleu s'ha produït a petició del fins ara director i de comú acord amb l'empresa editora de la publicació, el grup Prensa Ibérica. Coll continuarà vinculat a l'equip periodístic de l'EMPORDÀ, del qual forma part des de 1988. Ha estat el quart director del Setmanari des de la seva fundació, l'any 1978, després de Núria Munarriz, Josep Capella i Josep Maria Bernils.

Marc Verdaguer té una llarga experiència de més de vint anys en el món periodístic. La major part de la seva etapa professional l'ha desenvolupada en el Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. Ambdós periodistes han preparat aquest relleu i continuaran treballant plegats per enfortir el projecte del setmanari comarcal de referència a Catalunya. "La proximitat informativa amb tots i cadascun dels seixanta-vuit municipis que formen l'Alt Empordà és la nostra raó de ser i amb aquest objectiu continuarem la feina diària dedicada a tots els nostres lectors", expliquen. Verdaguer ha estat presentat, aquest dimarts, a l'equip del Setmanari, al qual ha transmès la seva il·lusió de “participar en l'evolució d’un mitjà de reconeguda trajectòria i amb un merescut prestigi” assenyalant “la consolidació de l’EMPORDÀ com a generador de continguts en diferents canals refermant l’aposta per la transformació digital” com a una de les prioritats de la nova etapa.

Santi Coll ha agraït "l'esforç i la dedicació de tots els membres de la nostra publicació i la confiança que sempre m’ha tingut la direcció del grup, la mateixa que van tenir en mi els anteriors propietaris de l’EMPORDÀ" i s'ha posat a disposició del nou director per a aportar-li tota l'experiència acumulada durant tots aquests anys en el càrrec. El relleu ha comptat amb la presència de Jordi Molet, conseller delegat de Diari de Girona, Regió 7 i l’EMPORDÀ, en representació de Prensa Ibérica, i Carles Ayats, gerent d'Editorial l'Empordà.