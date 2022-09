Localitzen 814 quilos d’haixix ocults en un camió

Es agents de duanes del Pertús han localitzat 814 quilos d’haixix en un camió a la zona fronterera del peatge del Voló. Una droga Els fets són del 28 d’agost quan els agents es trobaven a la barrera de peatge fent un control i va decidir fer aturar un vehicle que anava en sentit nord. El van fer aturar, era un camió que duia la tractora i un remolc refrigerat. Hi havia una persona a bord. A dins el vehicle, segons els policies, figurava que no hi transportaven res, però el gos policia que marca les drogues en cas d’haver-n’hi, els va mostrar que podia haver-hi alguna cosa a dins el remolc.

Van trencar el cadenat de la porta i van trobar-se amb la sorpresa. Hi havia 24 bosses de plàstic d’escombraries i una bossa esportiva que contenien droga. Concretament, hi havia un carregament de 814 quilos d’haixix. Una droga que al mercat negre tindria un valor de més de 6,5 milions d’euros, segons la policia francesa. El 2021, la duana francesa va confiscar 74,86 tones de d’haixix, un augment de més del 24% en comparació amb el 2020.