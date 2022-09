La restricció d’accés al Parc Natural del Cap de Creus que l’Ajuntament de Roses ha efectuat per segon any consecutiu, ha evitat l’entrada de 10.355 vehicles entre el 15 de juliol i el 31 d’agost. D’aquesta manera, l’objectiu principal que es proposava amb la mesura, el de «vetllar per la seguretat de les persones i preservar el medi ambient», s’ha complert amb èxit, la qual cosa fa que des del consistori es mostri satisfacció. «Ho valorem molt positivament, veiem que els dos estius que hem instaurat això, la situació de caos i col·lapse que hi havia a la carretera de Montjoi, ha desaparegut», afirma el regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica, Francesc Giner.

En aquest sentit, la xifra de vehicles als quals se’ls ha restringit el pas aquest any ha estat menor que la de l’any passat, que van ser 12.000, fet que des de l’Ajuntament es considera com una exemplificació que la mesura «s’ha normalitzat»