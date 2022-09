La Festa de la Sal de l’Escala celebra el 25è aniversari

Una jornada plena d’activitats. Després de dues edicions marcades per les restriccions vinculades a la pandèmia Covid-19, aquest 2022 la Festa de la Sal de l’Escala se celebra en les condicions habituals i amb activitats especials per celebrar els 25 anys d’aquesta popular festa. Al llarg del dia d’ahir es van celebrar tallers, visites guiades, concerts a la Punta, cantada de vermut i la Trobada de Barques de Vela Llatina de l’Escala, que aquest any també commemora la seva 25 edició. Durant la tarda, es van fer la mostra d’oficis mariners, l’ arribada dels vaixells de la sal, l’intercanvi de danses amb l’ofrena de sal del Rajasthan (Índia) Sayari Roots of Gypsy, i la ballada de danses ancestrals.