L'Ajuntament de Vilajuïga alerta del perill que suposa un pont del municipi en cas d'incendi. Ubicat sota les vies de tren, permet la circulació de vehicles petits com cotxes o motos dins del mateix municipi -que queda dividit per la via- però, per les seves dimensions, impedeix el pas de camions o autobusos. Un fet que preocupa el consistori perquè, en cas d'incendi al Veïnat de Dalt, els camions de Bombers del parc de Roses haurien de donar la volta per la carretera de Llançà, havent de fer una marrada. "Esperem que en tinguin coneixement", diu l'alcalde, Francesc Xavier Llorente, que calcula que haver de recular pot augmentar uns quinze minuts arribar a destí i recorda que en aquests casos el temps és "crucial".

Precisament l'estiu passat, un camió de Bombers que es dirigia a l'incendi de Llançà i Port de la Selva des de Roses va haver de recular en topar-se amb el pont. "Girar aquí tampoc és fàcil perquè la carretera és estreta i ens fan malbé l'asfalt", afegeix el batlle, que explica que la mida del pont -"estret i baix"- provoca que només hi hagi un únic carril de circulació a compartir per tots dos sentits de la marxa. "Tenim un problema de mobilitat", sentencia. Llorente diu que el pont impedeix el pas de tota mena de vehicles de gran tonatge, com els camions de mercaderies, i ho qualifica de "problema", però insisteix que el més greu és que no hi puguin passar camions de Bombers perquè "podria tenir conseqüències greus" en cas d'incendi. I ho exemplifica: "Els minuts que va perdre el camió que es dirigia a Llançà l'any passat podien haver significat molt". A més, l'alcalde afirma que el pont s'ha convertit en un "problema social" perquè divideix el poble en dues parts: el Veïnat de Dalt i el nucli antic. "Crea dues àrees diferenciades i sembla que quan s'inverteix en una de les dues, s'abandoni l'altra", assegura. Per tot això, l'ajuntament demana a Adif que inverteixi en la línia i solucioni els problemes que suposa aquest pont per al municipi i per a l'entorn. Més millores A banda, des del consistori es mostren preocupats per l'estat de les instal·lacions ferroviàries al poble tot i reconèixer que des de les últimes queixes, "Adif ha dedicat esforços al manteniment de l'enllumenat i ha pintat". Tanmateix, reclamen instal·lar panells al llarg del traçat que passa pel municipi per reduir el soroll del pas dels trens i augmentar la seguretat a l'estació, que queda ubicada en un polígon industrial. També demanen més freqüència de trens per mantenir el municipi connectat.